Лукашенко назвав дату чергової "революції" в Білорусі

За його словами, вона може бути приурочена до референдуму за конституцією.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що його противники зроблять чергову спробу революції в країні.
Про це повідомляє БЕЛТА.
"В якості однієї з можливих дат чергової спроби революції, дня "Х", як вони вважають, розглядається період проведення конституційного референдуму", - заявив Лукашенко.
За його словами, нібито будуть використані сучасні інформаційні технології та розгорнута психологічна війна.
"Ці методики впливу спрямовані на співробітників держапарату і силовиків з метою переконати їх у відсутності підтримки з боку населення, зародити сумніви в правильності державного політичного курсу", - зазначив він.
Нагадаємо:
- Лукашенко дав наказ почати підготовку основного документа країни ще два роки тому. Протягом 2021 року його закінчать, винесуть на всенародне голосуваня і на початку 2022-го винесуть на референдум. Він також наголосив, що під нову Конституції доведеться внести зміни до багатьох законів.