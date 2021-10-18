За програмою Зеленського відремонтують 25 км траси до курортної Рибаківки

За програмою Зеленського відремонтують 25 км траси до курортної Рибаківки

Шість кілометрів дороги вже з першим шаром покриття.

У межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до початку нового курортного сезону буде відремонтовано 25 кілометрів автошляху Т-15-15 Федорівка – Рибаківка – база відпочинку Лугове у Миколаївській області.

Про це повідомляє Укравтодор.

"Ця дорога з’єднує міжнародну трасу М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ з курортними селищами Рибаківка, Лугове та Морське", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз перші 6 кілометрів дороги вже з першим шаром покриття. Паралельно дорожники ремонтують міст біля села Тузли. На час ремонту облаштовано тимчасову об’їзну дорогу поряд з основним проїздом.

"Загалом, до початку наступного курортного сезону, планується оновити туристичний напрямок Т-15-15 по всій протяжності. У населених пунктах Тузли та Рибаківка, а також на базах відпочинку вздовж Чорноморського узбережжя буде виконано повний спектр робіт із облаштуванням супутньої інфраструктури. Тут встановимо 16 нових автопавільйонів, влаштуємо тротуарну і тактильну плитку, електроосвітлення та пішохідні переходи", - зазначили в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що дороги, які оновлюються в рамках "Великого будівництва", сприяють розвитку внутрішнього туризму.

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