По программе Зеленского отремонтируют 25 км трассы к курортной Рыбаковке

По программе Зеленского отремонтируют 25 км трассы к курортной Рыбаковке

Шесть километров дороги уже с первым слоем покрытия.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" к началу нового курортного сезона будут отремонтированы 25 километров автодороги Т-15-15 Федоровка - Рыбаковка - база отдыха Луговое в Николаевской области.

Об этом сообщает Укравтодор.

"Эта дорога соединяет международную трассу М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск с курортными поселками Рыбаковка, Луговое и Морское", - говорится в сообщении.

По состоянию на сейчас первые 6 километров дороги уже с первым слоем покрытия. Параллельно дорожники ремонтируют мост возле села Тузлы. На время ремонта оборудована временная объездная дорога рядом с основным проездом.

"В целом, к началу следующего курортного сезона планируется обновить туристическое направление Т-15-15 по всей протяженности. В населенных пунктах Тузлы и Рыбаковка, а также на базах отдыха вдоль Черноморского побережья будет выполнен полный спектр работ с обустройством сопутствующей инфраструктуры. Здесь установим 16 новых автопавильонов, уложим тротуарную и тактильную плитку, электроосвещения и пешеходные переходы", - отметили в Укравтодоре.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что дороги, которые обновляются в рамках "Большой стройки", способствуют развитию внутреннего туризма.

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