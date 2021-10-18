Лукашенко назвал дату очередной "революции" в Беларуси

По его словам, она может быть приурочена к референдуму по конституции.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что его противники сделают очередную попытку революции в стране.
Об этом сообщает БЕЛТА.
"В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции, день" Х ", как они считают, рассматривается период проведения конституционного референдума", — заявил Лукашенко.
По его словам, якобы будут использованы современные информационные технологии и развернутая психологическая война.
"Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса", — отметил он.
Напомним:
- Лукашенко приказал начать подготовку основного документа страны еще два года назад. В течение 2021 года его закончат, вынесут на всенародное голосований и в начале 2022-го вынесут на референдум. Он также отметил, что под новую Конституцию придется внести изменения в ряд законов.