Лукашенко назвал дату очередной "революции" в Беларуси

По его словам, она может быть приурочена к референдуму по конституции.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что его противники сделают очередную попытку революции в стране.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции, день" Х ", как они считают, рассматривается период проведения конституционного референдума", — заявил Лукашенко.

По его словам, якобы будут использованы современные информационные технологии и развернутая психологическая война.

"Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса", — отметил он.

Напомним:

Лукашенко приказал начать подготовку основного документа страны еще два года назад. В течение 2021 года его закончат, вынесут на всенародное голосований и в начале 2022-го вынесут на референдум. Он также отметил, что под новую Конституцию придется внести изменения в ряд законов.

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