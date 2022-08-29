Шкільні канікули 2022-2023: як відпочиватимуть діти

Навчальний рік 2022-2023 в Україні стартує, попри воєнний стан та війну. ТСН.ua розповідає про календар канікул і вихідних.

В Міністерстві освіти України спланували календар канікул 2022-2023 навчального року, який має традиційні два семестри з перервами (тобто рік розділений на 4 чверті).

Шкільні канікули 2022-2023: графік

Як і зазвичай, на школярів цього навчального року чекають 4 канікули:

осінні - від 24 до 30 жовтня;

- від 24 до 30 жовтня; різдвяні або зимові - від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року;

- від 25 грудня 2022 до 8 січня 2023 року; весняні канікули або великодні - від 17 березня до 2 квітня;

- від 17 березня до 2 квітня; літні канікули - від 25 травня до 1 вересня.

Цей графік канікул на 2022-2023 навчальний рік базовий, проте варто зазначити, що в приватних школах розклад може доволі суттєво відрізнятися.

Більшість українських шкіл навчається саме за семестровою системою (два семестри з перервами), однак бувають і винятки. В окремих школах діє триместрова система з модулями. Вона найчастіше підлаштована під навчальний процес у ліцеях та коледжах.

У школах з триместровою системою навчання календар канікул 2022-2023 такий:

перші осінні канікули - від 3 до 9 жовтня;

другі осінні канікули - від 21 до 27 листопада;

різдвяні або новорічні канікули - від 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року;

лютневі канікули - від 10 до 19 лютого;

весняні канікули - від 3 до 9 квітня;

літні канікули - від 25 травня до 1 вересня.

Чи варто очікувати змін у календарі шкільних канікул

Звичайно, зміни можливі. Тут все залежатиме від безпекової ситуації в Україні та світі. Йдеться не лише про російське вторгнення, але й про можливе погіршення епідеміологічної ситуації.

Також варто звернути увагу, що дати весняних та осінніх канікул можуть відрізнятися в залежності від області. Також у зв'язку з сильними морозами та поганим опаленням у деяких школах канікули також можуть переноситися.

Шкільні канікули: вихідні дні посеред навчального року

Крім канікул, на школярів також традиційно чекають вихідні на великі державні свята. Наприклад, 14 жовтня - на День захисників та захисниць України.

А ще на дітей чекає кілька "довгих" вихідних - від 6 до 8 березня (Міжнародний жіночий день), від 1 до 4 травня (День праці та Великдень), від 8 до 10 травня (День пам'яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні).