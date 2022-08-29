Школьные каникулы 2022-2023: как будут отдыхать дети

Учебный год 2022-2023 в Украине стартует, несмотря на военное положение и войну. ТСН.ua рассказывает о календаре каникул и выходных.
В Министерстве образования Украины спланирован календарь каникул 2022-2023 учебного года, который имеет традиционные два семестра с перерывами (то есть год разделен на 4 четверти).
Школьные каникулы 2022-2023: график
Как обычно, школьников этого учебного года ждут 4 каникул:
- осенние – от 24 до 30 октября;
- рождественские или зимние – от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;
- весенние каникулы или пасхальные – от 17 марта до 2 апреля;
- летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября.
Этот график каникул на 2022-2023 учебный год базовый, однако стоит отметить, что в частных школах расписание может существенно отличаться.
Большинство украинских школ учится именно по семестровой системе (два семетра с перерывами), однако бывают и исключения. В отдельных школах действует трехместная система с модулями. Она, в большинстве случаев, подстроена под учебный процесс в лицеях и колледжах.
В школах с трехместровой системой обучения календарь каникул 2022-2023 выглядит так:
- первые осенние каникулы – от 3 до 9 октября;
- вторые осенние каникулы – от 21 до 27 ноября;
- рождественские или новогодние каникулы — от 25 декабря 2022 г. до 8 января 2023 г.;
- февральские каникулы – от 10 до 19 февраля;
- весенние каникулы – от 3 до 9 апреля;
- летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября.
Стоит ли ожидать изменений в календаре школьных каникул
Конечно, изменения возможны. Здесь все будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и мире. Речь идет не только о российском вторжении, но и о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации.
Также следует обратить внимание, что даты весенних и осенних каникул могут отличаться в зависимости от области. Также в связи с сильными морозами и плохим отоплением в некоторых школах каникулы могут переноситься.
Школьные каникулы: выходные дни среди учебного года
Кроме каникул школьников также традиционно ждут выходные на большие государственные праздники. Например, 14 октября – в День защитников и защитниц Украины.
А еще детей ждет несколько "длинных" выходных — от 6 до 8 марта (на Международный женский день), от 1 до 4 мая (День труда и Пасха), от 8 до 10 мая (День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне).