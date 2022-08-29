Школьные каникулы 2022-2023: как будут отдыхать дети

Учебный год 2022-2023 в Украине стартует, несмотря на военное положение и войну. ТСН.ua рассказывает о календаре каникул и выходных.

В Министерстве образования Украины спланирован календарь каникул 2022-2023 учебного года, который имеет традиционные два семестра с перерывами (то есть год разделен на 4 четверти).

Школьные каникулы 2022-2023: график

Как обычно, школьников этого учебного года ждут 4 каникул:

осенние – от 24 до 30 октября;

– от 24 до 30 октября; рождественские или зимние – от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;

– от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года; весенние каникулы или пасхальные – от 17 марта до 2 апреля;

– от 17 марта до 2 апреля; летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября.

Этот график каникул на 2022-2023 учебный год базовый, однако стоит отметить, что в частных школах расписание может существенно отличаться.

Большинство украинских школ учится именно по семестровой системе (два семетра с перерывами), однако бывают и исключения. В отдельных школах действует трехместная система с модулями. Она, в большинстве случаев, подстроена под учебный процесс в лицеях и колледжах.

В школах с трехместровой системой обучения календарь каникул 2022-2023 выглядит так:

первые осенние каникулы – от 3 до 9 октября;

вторые осенние каникулы – от 21 до 27 ноября;

рождественские или новогодние каникулы — от 25 декабря 2022 г. до 8 января 2023 г.;

февральские каникулы – от 10 до 19 февраля;

весенние каникулы – от 3 до 9 апреля;

летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября.

Стоит ли ожидать изменений в календаре школьных каникул

Конечно, изменения возможны. Здесь все будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и мире. Речь идет не только о российском вторжении, но и о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации.

Также следует обратить внимание, что даты весенних и осенних каникул могут отличаться в зависимости от области. Также в связи с сильными морозами и плохим отоплением в некоторых школах каникулы могут переноситься.

Школьные каникулы: выходные дни среди учебного года

Кроме каникул школьников также традиционно ждут выходные на большие государственные праздники. Например, 14 октября – в День защитников и защитниц Украины.

А еще детей ждет несколько "длинных" выходных — от 6 до 8 марта (на Международный женский день), от 1 до 4 мая (День труда и Пасха), от 8 до 10 мая (День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне).