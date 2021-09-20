У Харківській області горіла школа: відео

Жертв та потерпілих немає.

У місті Чугуїв Харківської області горіла школа: займання вдалося ліквідувати.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram-каналі.

Зазначається, що ввечері 19 вересня пожежа виникла на даху двоповерхової будівлі школи №2. За інформацією рятувальників, гасіння ускладнювалося розповсюдженням вогню пустотами даху та виникненням прогарів. О 22:02 пожежу було локалізовано, а вранці 20 вересня - ліквідовано.

Вогонь знищив дах та перекриття на площі 500 м2. Крім того, пошкоджено приміщення спортзалу. Ймовірною причиною займання називають коротке замкнення електропроводу. Утім, на місці працюватимуь фахівці випробувально-пожежної лабораторії, аби встановити точну причину.

Жертв та потерпілих немає, наголосили в ДСНС.

Як повідомлялося, у Вараському районі Рівненської області в школу вдарила блискавка, спалахнула пожежа. Паралельно з гасінням пожежі рятувальникам довелося виносити майно та обладнання з навчальних кабінетів. Обійшлося без жертв і потерпілих, але вогонь знищив перекриття на площі 360 кв. м.

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