Зарубали сокирою: в Одеській області поліція розшукує вбивцю чоловіка

Тіло виявили у приватному будинку.
Тіло 58-літнього чоловіка з рубленими ранами обличчя виявили в селі Розівка Білгород-Дністровського району.
Як повідомили "Думской" в поліції, у приватному будинку виявили тіло хазяїна, а поряд - сокиру у крові.
Скоріше за все, у будинку розпивали алкоголь. Наразі поліція з’ясовує причини смерті чоловіків і розшукує його вбивцю.
Нагадаємо, у Києві під час сварки син гантелею вбив свою матір. Поліція його затримала.
А у Борисполі 32-річний син до смерті побив 50-річного батька. За словами сусідів, молодий чоловік і раніше піднімав руку на тата так, що той навіть лежав у лікарні після побиття.