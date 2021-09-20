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Зарубали сокирою: в Одеській області поліція розшукує вбивцю чоловіка

Зарубали сокирою: в Одеській області поліція розшукує вбивцю чоловіка

Фото: Нацполіція

Тіло виявили у приватному будинку. 

Тіло 58-літнього чоловіка з рубленими ранами обличчя виявили в селі Розівка Білгород-Дністровського району.

Як повідомили "Думской" в поліції, у приватному будинку виявили тіло хазяїна, а поряд - сокиру у крові.

Скоріше за все, у будинку розпивали алкоголь. Наразі поліція з’ясовує причини смерті чоловіків і розшукує його вбивцю.

Нагадаємо, у Києві під час сварки син гантелею вбив свою матір. Поліція його затримала. 

 А у Борисполі 32-річний син до смерті побив 50-річного батька. За словами сусідів, молодий чоловік і раніше піднімав руку на тата так, що той навіть лежав у лікарні після побиття.

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