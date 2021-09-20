Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,2 тисячі.
В Україні станом на ранок 20 вересня зафіксовано 2 265 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 44 людини, 565 пацієнтів одужало.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Також за минулу добу було госпіталізовано 1 255 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 13 058 осіб;
- методом ІФА – 2 011 осіб;
- експрес-тестами – 9 723 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 350 646 осіб;
- одужало – 2 231 417 осіб;
- летальних випадків – 54 919;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.
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