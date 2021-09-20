Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 20 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 2,2 тисячі.

В Україні станом на ранок 20 вересня зафіксовано 2 265 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 44 людини, 565 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 1 255 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 13 058 осіб;

методом ІФА – 2 011 осіб;

експрес-тестами – 9 723 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 350 646 осіб;

одужало – 2 231 417 осіб;

летальних випадків – 54 919;

проведено ПЛР-тестувань – 12 484 445.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.

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