Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2,2 тысячи.

В Украине по состоянию на утро 20 сентября зафиксировано 2 265 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 44 человека, 565 пациентов выздоровели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 255 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 13 058 человек;

методом ИФА — 2 011 человек;

экспресс-тестами — 9 723 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 350 646 человек;

выздоровели — 2 231 417 человек;

летальных исходов — 54 919;

проведено ПЦР-тестов — 12 484 445.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

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