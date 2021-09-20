Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 сентября

За последние сутки количество больных выросло более чем на 2,2 тысячи.
В Украине по состоянию на утро 20 сентября зафиксировано 2 265 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 44 человека, 565 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки были госпитализированы 1 255 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 13 058 человек;
- методом ИФА — 2 011 человек;
- экспресс-тестами — 9 723 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 350 646 человек;
- выздоровели — 2 231 417 человек;
- летальных исходов — 54 919;
- проведено ПЦР-тестов — 12 484 445.
За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), г. Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.
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