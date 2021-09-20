Подарите Лизе возможность своими ножками пойти в школу

Родители пытаются дать ребенку необходимую помощь квалифицированных специалистов.

Тяжелые роды у мамы Лизы привели к травмированию ребенка и последующему диагнозу ДЦП, который девочка с сверхусилиями, но успешно преодолевает.

«Когда Лизочка родилась, то она не закричала и не задышала самостоятельно. Нам провели реанимационные мероприятия, которые помогли спасти ее. С тех пор наша жизнь круто изменилась, и началась борьба за счастливое будущее нашей дочери. Месяца больниц, домашних занятий и в 1,2 года нам поставили диагноз ДЦП. Мы с мужем не опускали руки, зная, что нас может ждать (у мужа по несчастным стечением обстоятельств брат тоже имеет ДЦП)», — рассказывает мама Лизы.

С помощью квалифицированных специалистов девочку учили держать голову, переворачиваться, садиться, вставать у опоры, стоять самостоятельно, ходить с вспомогательным средством.

«А сейчас Лизочка уже делает свои неуверенные, с большим счастьем в глазах, шаги. И я вижу, что этот океан слез и гора труда прошли не зря. На следующий год Лиза должна идти в школу, нам нужно подтянуть ее, чтобы она смогла сама передвигаться и общаться с друзьями», — добавляет женщина.

Для этого реабилиатологы советуют усилить несколько нагрузки, тогда девочка получит вполне привычное, как и у ее ровесников, будущее. Для этого нужно заплатить за услугу специалистов.

«Врачи говорят, если мы будем работать в том же духе, то дочь будет жить полноценной жизнью, она очень перспективная и восстановительная девочка. К сожалению, в нынешнем мире деньги играют очень важную роль и ты не имея их не можешь должным образом помочь своему ребенку стать на ноги. Те «горе бумажки» имеют свойство заканчиваться, и наш бюджет совершенно спустошився. Глядя на нее, я не могу сдастся и слезно прошу помочь нашей дочери пойти в школу своими ножками. Нам нужно собрать 50 000 грн, чтобы мы смогли пройти реабилитацию в клинике, где Лиза начала делать свои первые шаги. Хочу попросить откликнуться всех неравнодушных, которые помогут осуществить мечту нашей дочери», — просит мама Лизы.

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ПриватБанк

4149 4991 2153 6070

Дзюнь ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

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