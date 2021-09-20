В Харьковской области горела школа: видео

Жертв и пострадавших нет.

В городе Чугуев Харьковской области горела школа: возгорание удалось ликвидировать.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС в Telegram-канале.

Отмечается, что вечером 19 сентября пожар возник на крыше двухэтажного здания школы №2. По информации спасателей, тушение осложнялось распространением огня пустотами крыши и возникновением прогаров. В 22:02 пожар был локализован, а утром 20 сентября — ликвидирован.

Огонь уничтожил крышу и перекрытие на площади 500 м2. Кроме того, повреждено помещение спортзала. Вероятной причиной возгорания называют короткое замыкание электропровода. Впрочем, на месте працюватимуь специалисты испытательно-пожарной лаборатории, чтобы установить точную причину.

Жертв и пострадавших нет, отметили в ДСНС.

Как сообщалось, в Вараском районе Ровенской области в школу ударила молния, вспыхнул пожар. Параллельно с тушением пожара спасателям пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов. Обошлось без жертв и пострадавших, но огонь уничтожил перекрытие на площади 360 кв. м.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку