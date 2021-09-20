В реку Тетерев снова хлынули нечистоты: что случилось

Семь часов неочищенные стоки со всего Житомита стекали в водоем.
На главной канализационной станции Житомира произошла авария. Семь часов неочищенные стоки со всего города текли в реку Тетерев.
Об этом говорится в выпуске ТСН. Ранок 20 сентября.
Вышел из строя насос, перекачивающий стоки на очистные сооружения. Резервная помпа проработала лишь три часа и тоже сломалась.
В конце концов, коммунальщики таки восстановили работу оборудования.
И это уже второй случай за последние полтора месяца, когда водоканал сбрасывает нечистоты в Тетерев. Летом из-за такой же аварии неочищенные стоки текли в реку почти неделю. Тогда оправдывались большим количеством осадков. И специальная комиссия обнаружила, что авария произошла из-за ошибки подрядчика и отсутствие контроля со стороны руководства водоканала.
По факту загрязнения Тетерева начали уголовное производство. Факт этой аварии приобщат к делу. Житомирскому водоканалу угрожают миллионные штрафы.
Напомним, в Николаеве люди жалуются на питьевую воду из кранов. Говорят, что чувствуют запах плесени и фекалий.