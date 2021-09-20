У річку Тетерів знову хлинули нечистоти: що сталося

Сім годин неочищені стоки з усього Житомита стікали у водойму.
На головній каналізаційній станції Житомира сталася аварія. Сім годин неочищені стоки з усього міста текли у річку Тетерів.
Про це йдеться у випуску ТСН. Ранок 20 вересня.
Вийшов з ладу насос, що перекачує стоки на очисні споруди. Резервна помпа пропрацювала лише три години і теж зламалася.
Зрештою, комунальники таки відновили роботу обладнання.
І це вже другий випадок за останні півтора місяці, коли водоканал скидає нечистоти у Тетерів. Влітку через таку саму аварію неочищені стоки текли в річку майже тиждень. Тоді виправдовувалися великою кількістю опадів. Та спеціальна комісія виявила, що аварія сталася через помилки підрядника і відсутність контролю з боку керівництва водоканалу.
За фактом забруднення Тетерева розпочали кримінальне провадження. Факт цієї аварії долучать до справи. Житомирському водоканалу загрожують мільйонні штрафи.
Нагадаємо, у Миколаєві люди скаржаться на питну воду з кранів. Кажуть, що відчувають запах плісняви та фекалій.