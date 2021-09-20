У річку Тетерів знову хлинули нечистоти: що сталося

У річку Тетерів знову хлинули нечистоти: що сталося

Сім годин неочищені стоки з усього Житомита стікали у водойму.

На головній каналізаційній станції Житомира сталася аварія. Сім годин неочищені стоки з усього міста текли у річку Тетерів.

Про це йдеться у випуску ТСН. Ранок 20 вересня.

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Вийшов з ладу насос, що перекачує стоки на очисні споруди. Резервна помпа пропрацювала лише три години і теж зламалася.

Зрештою, комунальники таки відновили роботу обладнання.

І це вже другий випадок за останні півтора місяці, коли водоканал скидає нечистоти у Тетерів. Влітку через таку саму аварію неочищені стоки текли в річку майже тиждень. Тоді виправдовувалися великою кількістю опадів. Та спеціальна комісія виявила, що аварія сталася через помилки підрядника і відсутність контролю з боку керівництва водоканалу.

За фактом забруднення Тетерева розпочали кримінальне провадження. Факт цієї аварії долучать до справи. Житомирському водоканалу загрожують мільйонні штрафи.

Новини України: житомирські нечистоти витекли у річку Тетерів через аварію на каналізаційній станції

Нагадаємо, у Миколаєві люди скаржаться на питну воду з кранів. Кажуть, що відчувають запах плісняви та фекалій.

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