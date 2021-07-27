В Ровенской области из-за удара молнии загорелась школа

Обошлось без жертв и пострадавших, но огонь уничтожил перекрытие на площади 360 кв. м.

В Варашском районе Ровенской области в школу ударила молния, вспыхнул пожар.

Об этом во вторник, 27 июля.сообщает пресс-служба ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

"27 июля в 01:16 в Ровенскую областную спасательную службу поступило сообщение о пожаре в школе в с. Перекаля, Варашского района", — говорится в сообщении.

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По словам спасателей, параллельно с тушением пожара им пришлось выносить имущество и оборудование из учебных кабинетов.

Огонь окончательно потушен около пяти часов утра. Обошлось без жертв и пострадавших, но огонь уничтожил перекрытие на площади 360 кв. м.

Фото: dsns.gov.ua

Спасатели отметили, что вероятная причина пожара — разряд молнии. Окончательная причина и размер ущерба устанавливаются.

Напомним:

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