В Великобритании барсуки захватили кладбище и разрыли могилы

В Великобритании барсуки захватили кладбище и разрыли могилы

Власть графства думает, как решить эту проблему, ведь животные — неприкосновенные.

Барсуки захватили кладбище в Великобритании и начали разрывать могилы.

Об этом сообщает Metro.

Животные поселились и начали размножаться на кладбище Твидмут. Барсуки повадились устраивать норы прямо в могилах, подкапывая под памятники.

Совет графства Нортумберленд заявляет, что барсуки фактически являются неприкосновенными животными — выгнать их с территории кладбища силой запрещает закон.

Местная жительница Алана Браун рассказала, что однажды, проходя по кладбищу, видела более 40 барсуков. По ее словам, животные появились около полутора лет.

Совет графства пытается найти решение проблемы вместе с экологами.

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