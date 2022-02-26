Затори утворились на в'їзді на Закарпаття

В машинах переважно жінки і діти, які тікають від активних ворожих обстрілів.

На КПП, яке стоїть на в'їзді на Закарпатті, утворились затори.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.

Також читайте У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео

Там тривають перевірки осіб і транспорту, треба зупинитись, а людей дуже багато, тож виникають затори.

У готелях вже місць немає кілька днів.

Писали, що піднімаються ціни на Західній Україні на жито, але це не так, люди дають прихисток навіть безкоштовно. Українці об'єднались у своїй біді.

Наголошують, що не потрібно забувати про безпеку і там, адже обстріли тривають по всій Україні, ніхто не може почуватись в безпеці. Якщо чути звуки тривоги, треба прямувати в укриття.