Пробки образовались на въезде на Закарпатье

В машинах преимущественно женщины и дети, бегущие от активных вражеских обстрелов.
На КПП, которое стоит на въезде в Закарпатье, образовались пробки.
Об этом сообщает корреспондент ТСН.
Там продолжаются проверки лиц и транспорта, нужно остановиться, а людей очень много, поэтому возникают пробки.
В отелях уже мест нет несколько дней.
Писали о поднимающихся цен на Западной Украине на проживание, но это не так, люди дают убежище даже бесплатно. Украинцы объединились в своей беде.
Отмечают, что не нужно забывать о безопасности и там, ведь обстрелы продолжаются по всей Украине, никто не может чувствовать себя в безопасности. Если слышны звуки тревоги, нужно направляться в укрытие.