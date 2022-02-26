Пробки образовались на въезде на Закарпатье

В машинах преимущественно женщины и дети, бегущие от активных вражеских обстрелов.

На КПП, которое стоит на въезде в Закарпатье, образовались пробки.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

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Там продолжаются проверки лиц и транспорта, нужно остановиться, а людей очень много, поэтому возникают пробки.

В отелях уже мест нет несколько дней.

Писали о поднимающихся цен на Западной Украине на проживание, но это не так, люди дают убежище даже бесплатно. Украинцы объединились в своей беде.

Отмечают, что не нужно забывать о безопасности и там, ведь обстрелы продолжаются по всей Украине, никто не может чувствовать себя в безопасности. Если слышны звуки тревоги, нужно направляться в укрытие.