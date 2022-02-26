Херсон наш: городской голова о ситуации в городе

В городе подняли украинские флаги.

Херсон свободен от оккупантов.

Об этом сообщил городской голова Херсона Игорь Колыхаев.

"Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живет. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем немного даже убирать город. С продуктами и хлебом вопросы решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета. Водоснабжение в обычном режиме. О "воде по часы" — фейк. Все аварии пытаемся устранять оперативно. Вчера в бомбоубежищах Херсона родились двое здоровых мальчишек. Наши медики были готовы и все прошло успешно – и для мам, и новых херсонцев", — сообщил Колыхаев.

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