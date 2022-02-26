Херсон наш: міський голова про ситуацію в місті

У місті підняли українські прапори.

Херсон вільний від окупантів.

Про це повідомив міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

"Над Херсоном український прапор! Місто працює та живе. О 6.30 на лінії вийшли перші тролейбуси. Встигаємо трохи навіть прибирати місто. З продуктами та хлібом питання вирішуємо, стежте за оновленнями інформації на офіційному сайті міськради. Водопостачання у звичайному режимі. Про "воду по годиннику" - фейк. Усі аварії намагаємося усувати оперативно. Вчора у бомбосховищах Херсона народилися двоє здорових хлопчаків. Наші медики були готові і все пройшло успішно – і для мам, і нових херсонців", - повідомив Колихаєв.

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