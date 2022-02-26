Україна не просто вистояла, Україна перемагає - Офіс президента

Українці вміють захищати свою державу.

Україна вистояла і перемагає. Зараз держава повністю контрольована та керована.

Про це 26 лютого під час брифінгу повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Незважаючи на ту кількість ресурсів і резервів, які були вкинуті в активні дії РФ, збройні сили цієї країни не отримали переваг. Це свідчить про те, що Україна не просто вистояла, Україна перемагає. В нас активно працюють і ЗСУ, і Нацполіція, і територіальна самооборона. Люди вміють захищати свою державу. У нас у постійному режимі працює президент України, який сьогодні, як і вчора і позавчора матиме велику кількість переговорів з представниками наших західних партнерів для того, щоб сформувати дієву, максимальну коаліцію проти РФ. Уряд ефективно працює над вирішенням ситуативних економічних проблем. Країна керована та контрольована", - сказав Подоляк.