Мер Броварів просить мешканців носити жовту стрічку для ідентифікації

Очільник міста звернувся до цивільного населення Броварської громади.

Міський голова Броварів закликав цивільне населення міста під час перебування на вулиці ідентифікувати себе жовтою стрічкою на лівій руці.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

"Ситуація надзвичайно серйозна! Без нагальної потреби не виходьте з дому, обмежте пересування по місту та території району", - наголосив він.

Нагадаємо, у Броварах після обстрілу ввели комендантську годину.