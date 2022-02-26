Окупанти залишили Нову Каховку - міський голова 

Наразі ситуація у місті складна, але під контролем.

На тлі вторгнення Росії на територію країни та боїв, у Новій Каховці ніч минула спокійно, але вибухи було чути кожні одну, дві години.

Про це розповів Суспільному Новокаховський міський голова Володимир Коваленко.

"Ніч пройшла спокійно. В міськвиконкомі - черговий, люди, що перебувають в лікарні, ховалися в бомбосховищі. Сьогодні будемо думати, як організувати підвіз продуктів", - сказав Коваленко.

Наразі російських військових у місті немає. Вони виїхали ще вдень 25 лютого.

Також він повідомив про те, що зв'язок з усіма департаментами облдержадміністрації втрачений, тому всі проблеми доводиться вирішувати самим: ліки, бензин, хліб, вивезення сміття, облаштування укриттів.