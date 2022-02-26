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Житомир, повітряна тривога!

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Усім необхідно сховатися в укриття.

У Житомирі о 8:21 26 лютого оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомила Верховна Рада України.

Усім мешканцям міста необхідно терміново сховатися в укриття.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зранку 26 лютого звернувся до українців і повідомив, що наша армія не збирається складати ніяку зброю. Він попередив про багато фейків у Мережі.

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