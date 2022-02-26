Житомир, воздушная тревога!

Всем необходимо спрятаться в укрытии.

В Житомире в 8:21 26 февраля объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

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Всем жителям города необходимо срочно спрятаться в укрытие.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский с утра 26 февраля обратился к украинцам и сообщил, что наша армия не собирается складывать никакое оружие. Он предупредил о фейках в Сети.