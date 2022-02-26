Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Житомир, воздушная тревога!

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Всем необходимо спрятаться в укрытии.

В Житомире в 8:21 26 февраля объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщила Верховная Рада Украины.

Всем жителям города необходимо срочно спрятаться в укрытие.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский с утра 26 февраля обратился к украинцам и сообщил, что наша армия не собирается складывать никакое оружие. Он предупредил о фейках в Сети.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Следующая публикация