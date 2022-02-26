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В Киеве раздался сильный взрыв возле аэропорта Жуляны

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В Киеве раздался сильный взрыв возле аэропорта Жуляны

Ракета попала в многоэтажный жилой дом.

Утром 26 февраля в Киеве раздался сильный взрыв. Сообщается, что ракета попала в жилой дом в Соломенском районе возле аэропорта Жулян.

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