У Києві пролунав сильний вибух біля аеропорту Жуляни

Ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Зранку 26 лютого у Києві пролунав сильний вибух. Повідомляється, що ракета потрапила у житловий будинок в Солом'янському районі біля аеропорту Жулян.

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