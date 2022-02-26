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У Києві пролунав сильний вибух біля аеропорту Жуляни

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У Києві пролунав сильний вибух біля аеропорту Жуляни

Ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок.

Зранку 26 лютого у Києві пролунав сильний вибух. Повідомляється, що ракета потрапила у житловий будинок в Солом'янському районі біля аеропорту Жулян. 

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