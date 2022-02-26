Украина не просто выстояла, Украина побеждает – Офис президента

Украинцы умеют защищать свое государство.

Украина выстояла и побеждает. Сейчас государство полностью контролируется и управляется.

Об этом 26 февраля на брифинге сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Несмотря на то количество ресурсов и резервов, которые были вброшены в активные действия РФ, вооруженные силы этой страны не получили преимуществ. Это свидетельствует о том, что Украина не просто выстояла, Украина побеждает. У нас активно работают и ВСУ, и Нацполиция, и территориальная самооборона Люди умеют защищать свое государство У нас в постоянном режиме работает президент Украины, который сегодня, как и вчера и позавчера будет иметь большое количество переговоров с представителями наших западных партнеров для того, чтобы сформировать действенную, максимальную коалицию против РФ. Кабмин работает над решением ситуативных экономических проблем. Страна управляемая и контролируемая", — сказал Подоляк.