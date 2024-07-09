"Помірність": значення карти Таро

Карта "Помірність" може також сигналізувати про періоди гармонії і спокою, коли життя здається врівноваженим і відчувається мир.

Карта "Помірність" є однією зі старших карт Таро, яка займає місце в арканах як чотирнадцята карта.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Помірність": історія

Її історія бере початок в середньовічній Італії, де Таро використовувалося для ворожіння і медитації. Ранні версії карти, такі як в колоді Вісконті-Сфорца, показували персонажа, який ллє воду з одного посудини в інший, символізуючи баланс і гармонію. В епоху Ренесансу символіка карти продовжила розвиватися, підкреслюючи важливість помірності і самоконтролю як шлях до мудрості і здоров'я.

Карта Таро "Помірність": символізм зображення

На карті "Помірність" зазвичай зображена ангельська фігура або персонаж в одязі, що наливає воду з одного посудини в інший. Зазвичай в цьому процесі використовуються два різні види води, що символізують різні аспекти життя або духовного розвитку, які потрібно збалансувати. Часом на карті можна побачити дві чаші, з яких ангел наливає рідину, що показує злиття і гармонізацію різних енергій. Одежа персонажа часто має кольори, що символізують гармонію і спокій.

Карта Таро "Помірність": пряме значення

Баланс : збереження рівноваги між різними аспектами життя.

: збереження рівноваги між різними аспектами життя. Помірність : поміркованість і контроль над своїми бажаннями і емоціями.

: поміркованість і контроль над своїми бажаннями і емоціями. Гармонія : духовне і фізичне здоров'я через інтеграцію протилежних сил.

: духовне і фізичне здоров'я через інтеграцію протилежних сил. Процес зростання: розвиток через злиття і гармонізацію різних частин життя.

Карта Таро "Помірність": перевернуте значення

Нездатність знайти баланс : перевантаження або крайнощі в поведінці.

: перевантаження або крайнощі в поведінці. Нестабільність : нехтування поміркованістю, що веде до розладу або конфліктів.

: нехтування поміркованістю, що веде до розладу або конфліктів. Порушення гармонії : дисбаланс в житті або відсутність гармонії між емоціями і діями.

: дисбаланс в житті або відсутність гармонії між емоціями і діями. Нереалістичні очікування: неправильні рішення або неусвідомленість своїх меж.

Карта Таро "Помірність": кабала

В системі кабали карта "Помірність" асоціюється з літерою єврейського алфавіту "ש" (Шин). Шин символізує вогонь і енергію, що поєднується з водою, підкреслюючи ідею балансу між різними елементами життя.

На Древі Життя карта "Помірність" пов'язана зі шляхом, що з'єднує сефіри Тіф'ерет (Краса) і Нецах (Перемога). Цей шлях символізує гармонію і інтеграцію протилежних сил для досягнення балансу і внутрішньої гармонії.

Карта Таро "Помірність": астрологія

В астрології карта "Помірність" асоціюється зі знаком зодіаку Стрілець. Стрілець символізує пошук істини, мудрості і рівноваги через досвід і подорожі. Планета, що пов'язана з цією картою, - Юпітер, який символізує розширення, оптимізм і вищі ідеї.

Карта Таро "Помірність": езотерика

У езотериці "Помірність" символізує процес досягнення гармонії і балансу в житті. Це карта, яка вказує на важливість помірності в усіх сферах життя: в емоціях, думках і діях. Вона нагадує про те, що духовний розвиток і особистісний ріст можливі тільки через гармонізацію внутрішніх і зовнішніх сил.

Карта "Помірність" закликає до розуміння і прийняття ідеї, що справжня гармонія і баланс досягаються через злиття і інтеграцію протилежних енергій. Вона показує, що внутрішній мир і стійкість приходять через поміркованість і мудрість у взаємодії з навколишнім світом.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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