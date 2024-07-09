Пісторіус просить мінфін Німеччини виділити додаткові 4 млрд євро на зброю для України

Керівник німецького Міноборони Борис Пісторіус вважає, що Україні потрібно виділити ще 4 мільярди євро військової допомоги.

Про це пише Spiegel.

Зазначається, 7 млрд євро, які виділила Німеччина раніше, вже або використані, або за ними закріплені зобов’язання за укладеними контрактами.

"Для оплати нових постачань у другому півріччі нинішнього року залишилося лише трохи менш як 200 тисяч євро, повідомляють журналісти. Тому Пісторіус склав звернення до керівника Мінфіну ФРН Крістіана Лінднера з проханням узгодити виділення додаткових коштів - 4 млрд євро", - йдеться в повідомленні.

Пісторіус хоче спрямувати ці гроші, щоб вже до кінця року закупити для України більше боєприпасів, терміново необхідних запчастин і, можливо, більше танків моделі Leopard 1A.

Також читайте Бізнесмени з оточення Путіна отримали мільярди доларів дивідендів через війну в Україні

Зазначається, що Пісторіус під час свого візиту до німецького військового контингенту на Алясці, який бере участь у навчаннях Arctic Defender 2024, лише опосередковано підтвердив розмови з Лінднером про виділення нових грошей.

"Ми зараз працюємо над мобілізацією додаткових коштів, щоб ми могли продовжити нашу діяльність цього року", - сказав посадовець.

Військова допомога протягом 3 років! Уряд Швеції погодив фінансування для України!

Раніше ми повідомляли, що Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть, зокрема, нові Leopard, HIMARS, Marder, а також боєприпаси, екіпірування та інша техніка.

Читайте також: