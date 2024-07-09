Пісторіус просить мінфін Німеччини виділити додаткові 4 млрд євро на зброю для України

Україна може отримати додаткові кошти військової допомоги.
Керівник німецького Міноборони Борис Пісторіус вважає, що Україні потрібно виділити ще 4 мільярди євро військової допомоги.
Про це пише Spiegel.
Зазначається, 7 млрд євро, які виділила Німеччина раніше, вже або використані, або за ними закріплені зобов’язання за укладеними контрактами.
"Для оплати нових постачань у другому півріччі нинішнього року залишилося лише трохи менш як 200 тисяч євро, повідомляють журналісти. Тому Пісторіус склав звернення до керівника Мінфіну ФРН Крістіана Лінднера з проханням узгодити виділення додаткових коштів - 4 млрд євро", - йдеться в повідомленні.
Пісторіус хоче спрямувати ці гроші, щоб вже до кінця року закупити для України більше боєприпасів, терміново необхідних запчастин і, можливо, більше танків моделі Leopard 1A.
Зазначається, що Пісторіус під час свого візиту до німецького військового контингенту на Алясці, який бере участь у навчаннях Arctic Defender 2024, лише опосередковано підтвердив розмови з Лінднером про виділення нових грошей.
"Ми зараз працюємо над мобілізацією додаткових коштів, щоб ми могли продовжити нашу діяльність цього року", - сказав посадовець.
Раніше ми повідомляли, що Німеччина ухвалила новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть, зокрема, нові Leopard, HIMARS, Marder, а також боєприпаси, екіпірування та інша техніка.
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