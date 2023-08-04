Гуменюк назвала мішені окупантів на Херсонщині

Російські окупанти продовжують тероризувати правий берег Херсонщини, хаотично обстрілюючи обласний центр.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Ворог акцентує увагу на Херсонщині. Правобережна Херсонщина, як правило, потерпає від утисків ворожих, коли вони не мають іншого успіху. Вони обстрілюють зараз, зосереджуючись на скупченні людей. Знаходять місця ймовірного збору людей - супермаркет, бібліотека, лікарня. Ці об'єкти останніми днями під щільною атакою ворога. Якщо раніше це були просто килимові обстріли міста, зараз обираються пункти, де найімовірніше за все можуть бути люди. Це черговий прояв тероризму, і ворог тисне на місцеве населення, щоб зупинити Сили оборони. Це їхньою стала тактика, але Сили оборони це не зупиняє. Місцевим мешканцям дякуємо за розуміння і за те, що переходите до укриття", - сказала вона.

Нагадаємо, 2 серпня близько 18 години російська армія обстріляла Херсонську обласну універсальну наукову бібліотеку ім. Олеся Гончара. Влучили в один з відділів на третьому поверсі.

Увечері, 3 серпня, російські військові знову обстріляли Херсон, поцілили у середмістя. Влучили у торговельний центр та медичний заклад. Крім того, під удар ворога потрапила церква у середмісті. Також дісталося тролейбусу, в якому були пасажири.