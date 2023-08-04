ЗСУ ліквідували ще 640 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

РФ втратила ще 27 дронів та чотири танки.

Станом на 4 серпня 2023 року ЗСУ знищили 248 490 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 640 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько 248 490 (+640) осіб ліквідовано,

танків - 4228 (+4) од,

бойових броньованих машин - 8249 (+15) од,

артилерійських систем - 4911 (+19) од,

РСЗВ - 704 (+0) од,

засоби ППО - 466 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4104 (+27),

крилаті ракети - 1347 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7392 (+20) од,

спеціальна техніка - 724 (+3).

Нагадаємо, розпочалася 527 доба широкомасштабної збройної агресії РФ. У ранковому зведенні Генштабу 4 серпня повідомили, що окупанти намагаються повернути втрачені позиції, але ЗСУ наступають. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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