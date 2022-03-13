На Волині державний кордон під контролем українських військових — ОВА

На Волині державний кордон під контролем українських військових — ОВА

До області прибуло понад 17 тисяч переселенців.

Державний кордон у Волинській області під контролем українських військових.

Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

Очільник області закликає бізнес та підприємців, аби вони відновлювали свою роботу на території області.

"Найкраще, що можемо зараз робити – це працювати та наповнювати бюджети. Треба підтримувати економіку країни та наших військових", - наголосив Погуляйко.

В ОВА наголошують: щодня Волинь відправляє областям, які сильно постраждали від дій російських окупантів, гуманітарну допомогу. Зокрема в області створено логістичні центри. Туди доставляють гуманітарну допомогу звідусіль. Волонтери її збирають, розподіляють та відправляють за потребами регіонів.

До слова, від початку війни Волинь прихистила понад 17 тисяч внутрішньо-переселених осіб. Наразі в області близько шести тисяч вільних місць для поселення.

Нагадаємо, на аеродромі, що поблизу Луцька, обстріл стався вранці 11 березня о 05:45. Бомбардувальник Російської Федерації випустив чотири ракети. На місці виникла пожежа. Загинуло четверо осіб. Шестеро поранених.

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