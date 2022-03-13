Окупанти бомбардували Миколаїв: багато людей загинуло (фото)

Росіяни завдали чергових авіаударів по місту.

13 березня російські окупанти завдали авіаудару по різним районам Миколаєва. Внаслідок чого, за попередніми даними, загинули дев'ятеро людей.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

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Рано вранці окупанти розбомбили державне підприємство "Зоря",, а потім атакували центр міста.

"Внаслідок авіаударів по Миколаєву загинуло 9 людей", - сказав Кім.

У Мережі повідомляють, що окупанти атакували проспект Героїв України в районі зупинки Ательє. А о 09:19 в одному з районів Миколаєва прогримів вибух.

Нагадаємо, 13 березня російські окупаційні війська здійснили авіаудар по місту Баштанка. У результаті авіаційної атаки пошкоджено житлові будинки на вулиці Сизоненка. Одна людина опинилася під завалами.

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