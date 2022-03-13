Російські окупанти обстріляли Попасну фосфорними боєприпасами

Про наслідки обстрілу наразі невідомо.

Вночі проти 13 березня російські окупаційні війська обстріляли Попасну фосфорними снарядами, які заборонені міжнародними конвенціями.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Військові злочинці - російські війська застосували фосфорні боєприпаси у Попасній. Застосування такої зброї може викликати дуже тяжкі та болючі каліцтва або призвести до повільної болісної смерті", – сказав Гайдай.

ДОВІДКА. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, фосфор, що запалився, горить при температурі понад 800 градусів за Цельсієм, а пожежі можуть поширюватися на значні площі, аж до декількох сотень квадратних кілометрів.

Застосування такої зброї може викликати дуже тяжкі та болючі каліцтва або призвести до повільної болісної смерті.

Додаткові протоколи 1977 року до Женевської конвенції забороняють застосування боєприпасів з білим фосфором, якщо цивільні особи через це наражаються на небезпеку.

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