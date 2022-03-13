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На Львівщині внаслідок обстрілу полігону загинули щонайменше 9 осіб, 57 травмовані - голова ОВА

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На Львівщині внаслідок обстрілу полігону загинули щонайменше 9 осіб, 57 травмовані - голова ОВА

Наразі рятувальники здійснюють гасіння пожежі.

Унаслідок авіаудару по Яворівському військовому полігону на Львівщині 13 березня загинули щонайменше дев'ять осіб, ще 57 травмовані. Серед них є цивільні.

Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Постраждалих госпіталізували до лікарень. Наразі рятувальники здійснюють гасіння пожежі, яка спалахнула в результаті обстрілу.

Відомо, що Російська армія випустила понад 30 крилатих ракет по полігону. Певну кількість збила українська протиповітряна оборона.

"Удар був здійснений ракетами. За попередньою інформацією, в Росії з Саратова піднялись літаки, здійснили удар на бойовому своєму курсі, не залітаючи на територію", - сказав Козицький.

Біля полігону розташовані населені пункти, але удар був чітко по військовому об'єкту. Наразі виявлено близько 25 точок ураження, які вже обстежені військовими та ДСНС.

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