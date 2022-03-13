Росія випустила понад 30 крилатих ракет по полігону на Львівщині

Загинули щонайменше 9 осіб, 57 травмовані.

Російська армія 13 березня випустила понад 30 крилатих ракет по Яворівському полігону на Львівщині. Певну кількість збила українська протиповітряна оборона.

Про це під час брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Удар був здійснений ракетами. За попередньою інформацією, в Росії з Саратова піднялись літаки, здійснили удар на бойовому своєму курсі, не залітаючи на територію", - сказав він.

Біля полігону розташовані населені пункти, але удар був чітко по військовому об'єкту. Наразі виявлено близько 25 точок ураження, які вже обстежені військовими та ДСНС.

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