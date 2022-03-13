Окупанти викрали мера Дніпрорудного - голова Запорізької ОДА

Невідомо, де зараз перебуває чоловік.
Російські окупанти взяли у полон міського голову міста Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.
Про це 13 березня повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.
"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - написав він.
Раніше у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.
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