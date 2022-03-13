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Окупанти викрали мера Дніпрорудного - голова Запорізької ОДА

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Окупанти викрали мера Дніпрорудного - голова Запорізької ОДА

Фото: dnrada.gov.ua

Невідомо, де зараз перебуває чоловік.

Російські окупанти взяли у полон міського голову міста Дніпрорудного Запорізької області Євгена Матвєєва.

Про це 13 березня повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича", - написав він.

Раніше у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти, які викрали міського голову Івана Федорова, призначили нового "мера". Нею стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко. 

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