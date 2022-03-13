У Миколаївській області окупанти розбомбили будинки, є постраждалі

У місті Баштанка російські війська здійснили авіаудар.
Сьогодні, 13 березня, російські окупаційні війська здійснили авіаудар по місту Баштанка. У результаті авіаційної атаки пошкоджено житлові будинки на вулиці Сизоненка. Одна людина опинилася під завалами.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За інформацією ДСНС, в одному з будинків під час авіаудару перебувала сім’я. Жінка та її донька не травмувалися, а батько опинився під завалами.
Чоловіка деблокували рятувальники, каретою швидкої допомоги його доправили до лікарні.
Нагадаємо, окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство "Зоря".
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