"Правління Росії треба міняти": що кажуть діти про війну в Україні (відео)

Росія вже 17 днів продовжує повномасштабну війну в Україні.

У ніч проти 24 лютого Росія цинічно напала на Україну і вже 17 днів продовжує свою агресію, вбиваючи цивільний людей і знищуючи інфраструктуру. Російське вторгнення змусило багато українських сімей покинути свої домівки і переїхати до безпечнішого місця.

Знімальна група "Радіо Свобода" поспілкувалися з сім'ями, які їдуть з України, на українсько-польському кордоні біля пропускного пункту "Грушів".

Загалом, як зазначається, від початку повномасштабного вторгнення Росії, за даними ООН, з України виїхало близько 2,5 млн біженців. Чимало з українців прямують до Польщі. Ось, що кажуть діти, з яким поспілкувалися журналісти на КПП, про війну в Україні:

Дар'я 6 років їде до Польщі:

- Повернемося назад до Києва?

-Ні

-Ні? Не хочеш до Києва? Чому не хочеш?

-Там бахкає.

Салє Дамір, учень 6 класу

- Після того, як анексували Крим в 2014 році, я вже зрозумів, що буде війна. Потрібно міняти правління Росії на краще. Змінювати президента, тому що той, який зараз править, він дуже поганий.

Нагадаємо, у Хмельницькому прооперували хлопчика з Києва: дитина мала вогнепальне поранення.

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