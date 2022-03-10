Евакуація разом із дітьми: важливі поради для батьків

Це допоможе дитині повернутися до батьків, якщо вона загубилася, а також збереже життя.

Російська армія в Україні стріляє по мирних мешканцях, лікарнях, школах, пологових будинках. Населення щодня евакуюють до безпечних міст і місць.

У поліції зібрали кілька порад для громадян, що евакуюються разом з дітьми:

Якщо дитина достатньо доросла, щоб зрозуміти батьків, повідомте їй, чому і куди ви зараз прямуєте. Якщо дитина продовжує перепитувати, намагайтеся щоразу відповідати.

Подбайте, щоб у дитини була інформація, що допоможе їй повернутися до батьків, якщо вона загубилася. Це може бути записка з контактними даними (ПІБ дитини, дата народження, контактний телефон батьків) в кишені одягу або в рюкзаку. Напишіть цю ж інформацію на руці дитини (ближче до ліктя, де напис довше не буде стиратися).

За можливості покладіть до рюкзака дитини копії свідоцтва про народження та паспортних даних батьків.

Одягніть дітей тепло та візьміть з собою додаткові теплі речі, ковдри. Також воду та гарячі напої. Адже важко завчасно визначити, скільки часу доведеться очікувати на вулиці та в холодних приміщеннях.

Навчіть дітей основним правилам поведінки в незнайомих місцях та з незнайомцями:

Не відходити від батьків.

Не спілкуватися з чужими людьми.

Не бігти, не повертатися назад, виконувати прохання батьків з першого разу.

Якщо загубився: звернися до дорослих, передусім поліцейського або військового у формі. Якщо їх немає – до інших дорослих.

Поясніть дітям, якщо вони побачили кинуту валізу чи будь-який інший предмет (мобільний телефон, іграшки тощо), то торкатися, нахиляти, відкривати, переміщувати чи підіймати його суворо заборонено.

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