Україні вдалося вивезти гуманітарними коридорами понад 60 тисяч людей

Цивільних вивезли зі Сум, Тростянця, Краснопілля в напрямку Полтави.

За останні два дні з зон бойових дій в Україні гуманітарними коридорами вдалося вивезти понад 60 тис. мирних людей.

Про це у відеозверненні 10 березня повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Лише вчора пішли перші гуманітарні коридори, які мають результати. З міст Суми, Тростянець, Краснопілля в напрямку Полтави за ті два дні, які минають, ми вивезли понад 60 тис. людей – наших жінок, дітей, маломобільних, людей похилого віку – всіх, хто потребували, змогли виїхати", – розповіла Верещук.

Нагадаємо, 10 березня російські військові завдали авіаудару по місту Ізюм Харківської області саме в момент, коли там тривала евакуація мирного населення.

ТСН.ua

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