У Офісі президента розповіли, як відбувається евакуація з різних міст

У Офісі президента розповіли, як відбувається евакуація з різних міст

У Офісі президента розповіли про ситуацію з евакуацією цивільного населення та доставкою гуманітарних вантажів станом на першу половину дня четверга у різних точках України.

«З Ізюма виїхали 44 евакуаційні автобуси, в яких перебуває близько 2000 людей. Для евакуйованих за їх бажанням забезпечується подальша логістика до Дніпра. Доставлено також гуманітарний вантаж з продуктами харчування, речами першої необхідності», — написав у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

На Київщині, за словами Тимошенка, до Бучі вирушили 28 автобусів, які досягли міста.

Із Запоріжжя до Маріуполя вирушили автобуси та гуманітарна колона, що везе їжу, воду та медикаменти.

А до Сум вирушили 35 евакуаційних автобусів з Лохвиці Полтавської області.

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