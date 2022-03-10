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Як вибратися з-під завалів: інструкція

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Як вибратися з-під завалів: інструкція

Інструкція, як вибратися з-під завалів

Ворог продовжує обстрілювати  як військові, так і цивільні об’єкти інфраструктури, що приводить до значних руйнувань та обвалів будівель. Як врятуватися в разі обвалу будівлі, читайте у матеріалі ТСН.ua

Якщо ви опинились у завалі дотримуйтеся такого алгоритму дії:

  • Намагайтесь глибоко дихати  та не панікуйте,
  • Спробуйте оцініть ситуацію, в яку ви потрапили, обставини;
  • Майте на увазі, людина здатна витримати спрагу й голод протягом тривалого часу, якщо не буде дарма витрачати енергію;
  • Якщо є можливість, зателефонуйте;
  • Якщо не в змозі зателефонувати, пошукайте в себе або поблизу предмети, які б  могли подати звукові сигнали. Як то  предмети, якими можна постукати по трубі або стіні та тим самим привернути увагу.

Якщо на прохання про допомогу ніхто не відгукнувся і не почув вас:

  • Спробуйте вивільнити руки та ноги;
  • Роздивіться, якими предметами вас завалило;
  • Спробуйте зміцнити завал – встановивши підпірку над собою;
  • Намагайтесь не спричинити нового обвалу
  • Якщо єдиним шляхом виходу є вузький отвір – спробуйте пролізти крізь нього. Просувайтеся обережно, намагаючись не спричинити нового обвалу;
  • За можливості надайте собі першу медичну допомогу.
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