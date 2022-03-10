Як вибратися з-під завалів: інструкція

Ворог продовжує обстрілювати як військові, так і цивільні об’єкти інфраструктури, що приводить до значних руйнувань та обвалів будівель. Як врятуватися в разі обвалу будівлі, читайте у матеріалі ТСН.ua
Якщо ви опинились у завалі дотримуйтеся такого алгоритму дії:
- Намагайтесь глибоко дихати та не панікуйте,
- Спробуйте оцініть ситуацію, в яку ви потрапили, обставини;
- Майте на увазі, людина здатна витримати спрагу й голод протягом тривалого часу, якщо не буде дарма витрачати енергію;
- Якщо є можливість, зателефонуйте;
- Якщо не в змозі зателефонувати, пошукайте в себе або поблизу предмети, які б могли подати звукові сигнали. Як то предмети, якими можна постукати по трубі або стіні та тим самим привернути увагу.
Якщо на прохання про допомогу ніхто не відгукнувся і не почув вас:
- Спробуйте вивільнити руки та ноги;
- Роздивіться, якими предметами вас завалило;
- Спробуйте зміцнити завал – встановивши підпірку над собою;
- Намагайтесь не спричинити нового обвалу
- Якщо єдиним шляхом виходу є вузький отвір – спробуйте пролізти крізь нього. Просувайтеся обережно, намагаючись не спричинити нового обвалу;
- За можливості надайте собі першу медичну допомогу.