Як вибратися з-під завалів: інструкція

Ворог продовжує обстрілювати як військові, так і цивільні об’єкти інфраструктури, що приводить до значних руйнувань та обвалів будівель. Як врятуватися в разі обвалу будівлі, читайте у матеріалі ТСН.ua

Якщо ви опинились у завалі дотримуйтеся такого алгоритму дії:

Намагайтесь глибоко дихати та не панікуйте,

Спробуйте оцініть ситуацію, в яку ви потрапили, обставини;

Майте на увазі, людина здатна витримати спрагу й голод протягом тривалого часу, якщо не буде дарма витрачати енергію;

Якщо є можливість, зателефонуйте;

Якщо не в змозі зателефонувати, пошукайте в себе або поблизу предмети, які б могли подати звукові сигнали. Як то предмети, якими можна постукати по трубі або стіні та тим самим привернути увагу.

Якщо на прохання про допомогу ніхто не відгукнувся і не почув вас: