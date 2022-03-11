Как выбраться из-под завалов: инструкция

Инструкция как выбраться с под завалов

Враг продолжает обстреливать как военные, так и гражданские объекты инфраструктуры, что приводит к значительным разрушениям и обвалам зданий. Как спастись в случае обвала здания читаем в материале ТСН.ua

Если вы оказались в завале, следуйте следующему алгоритму действия:

Старайтесь глубоко дышать и не паникуйте;

Попытайтесь оцените ситуацию, в которую вы попали, обстоятельства;

Имейте в виду, человек способен выдержать жажду и голод в течение длительного времени, если не будет зря тратить энергию;

Если есть возможность позвоните

Если не в состоянии позвонить, поищите у себя или поблизости предметы, которые могли бы подать звуковые сигналы. Как то предметы, которыми можно постучаться по трубе или стене и тем самым привлечь внимание;

Если на просьбу о помощи никто не откликнулся и не услышал вас: