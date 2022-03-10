Эвакуация вместе с детьми: важные советы для родителей

Эвакуация вместе с детьми: важные советы для родителей

Это поможет ребенку вернуться к родителям, если он потерялся, а также сохранит жизнь.

Российская армия в Украине стреляет по мирным жителям, больницам, школам, роддомам. Население ежедневно эвакуируют в безопасные города и места.

В полиции собрали несколько советов для граждан, которые эвакуируются вместе с детьми :

Если ребенок достаточно взрослый, чтобы понять родителей, сообщите ему, почему и куда вы сейчас направляетесь. Если ребенок продолжает переспрашивать, старайтесь каждый раз отвечать.

Позаботьтесь, чтобы у ребенка была информация, которая поможет ему вернуться к родителям, если он потерялся. Это может быть записка с контактными данными (ФИО ребенка, дата рождения, контактный телефон родителей) в кармане одежды или рюкзаке. Напишите эту информацию на руке ребенка (ближе к локтю, где надпись дольше не будет стираться).

По возможности положите в рюкзак ребенка копии свидетельства о рождении и паспортных данных родителей.

Оденьте детей тепло и возьмите с собой дополнительные теплые вещи, одеяла. Также воду и горячие напитки. Ведь трудно заранее определить, сколько времени придется ждать на улице и в холодных помещениях.

Научите детей основным правилам поведения в незнакомых местах и с незнакомцами:

Не отходить от родителей.

Не общаться с чужими людьми.

Не бежать, не возвращаться назад, выполнять просьбы родителей с первого раза.

Если потерялся: обратись к взрослым, прежде всего к полицейским или военным в форме. Если их нет – к другим взрослым.

Объясните детям, если они увидели брошенный чемодан или любой другой предмет (мобильный телефон, игрушки и т.д.), то касаться, наклонять, открывать, перемещать или поднимать его строго запрещено.

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