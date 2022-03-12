Зеленський про викрадення мера Мелітополя: "Якщо мер відмовялється від співпраці — його вбивають"

Зеленський про викрадення мера Мелітополя: "Якщо мер відмовялється від співпраці — його вбивають"

Окупанти планують шантажувати українців відео з катуваннями Федорова.

Президент України Володимр Зеленський прокоментував вбивстро мера Гостомеля та викрадення мера Мелітополя. Глава держави обговорив це з президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Польщі Анжеєм Дудою та канцлером Німеччині Олафом Шольцом.

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"Вони (російські окупанти - ред.) вкрали мера. Одного мера вони застрелили три дні тому (мера Гостомеля - ред.). Просто взяли, зайшли і вбили. Я не знаю, чи катували вони його, чи ні. Ми знайшли лише вбитого його. Бачили лише, як вони його забрали. Вчора вони вкрали мера вже з відео, ми всі бачили відео, як вони зайшли, ці військові російські, і вкрали мера Мелітополя", — каже Зеленський.

За словами президента, мер Мелітополя Іван Федоров живий. Усі жителі міста навіть знають, де його тримають.

"Сьогодні дві тисячі людей вийшли у Мелітополі, незважаючи на те, що він окупований російськими військами. Вони вийшли, тому що побачили куди вони його забрали, цього мера", — підкреслює глава держави.

За словами Зеленського, окупанти планують шантажувати українців відео з катуваннями Федорова.

"Ми бачили таке з вами в кіно... Людина повинна щось сказати, або її вб'ють", — розповідає Зеленський.

За словами глави держави, він зателефонував Дуді, Шольцу та Макрону і попросив їх зв’язатися з президентом країни-окупанта Путіним. Оскільки Путін відмовляється від прямого діалогу з Зеленським, європейські колеги проситимуть президента РФ відпустити мера Мелітополя.

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