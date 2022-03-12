Зеленський: Звільнення мера Мелітополя обговорюємо з лідерами ЄС

Напередодні окупанти викрали Івана Федорова.

Вчора окупанти захопили мера Мелітополя Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнення його. І це дуже важливо, я вдячний кожному мелітопольцю за цей спротив, за цю позицію.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

“Окупанти повинні бачити, що вони - чужі на нашій землі. І ніколи не були прийняті. Впродовж ночі говорили з партнерами про цю ситуацію. Вимога проста - звільнити його з полону. Ми звертаємося до всіх лідерів світу, щоб звільнили мера Мелітополя. Ми очікуємо, як лідери світу показали як вони можуть вплинути на цю ситуацію, як вони можуть звільнити одну людину”, - сказав президент.

Нагадаємо, вчора з'явилося відео викрадення російськими окупантами мера Мелітополя. Федоров відмовився співпрацювати із російськими окупантами.

Жителі Мелітополя Запорізької області в суботу, 12 березня, вийшли на мітинг із закликом звільнити мера міста Івана Федорова від російських окупантів.