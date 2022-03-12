Зеленский: Освобождение мэра Мелитополя обсуждаем с лидерами ЕС

Накануне оккупанты похитили Ивана Федорова.

Вчера оккупанты захватили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общество города требует освобождения его. И это очень важно, я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Оккупанты должны видеть, что они – чужие на нашей земле. И никогда не были приняты. Ночью говорили с партнерами об этой ситуации. Требование простое – освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, чтобы освободили мэра Мелитополя. Мы ждем, что лидеры мира покажут, как они могут повлиять на эту ситуацию, как они могут освободить одного человека”, — сказал президент.

Напомним, вчера появилось видео похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя. Федоров отказался сотрудничать с русскими оккупантами.

Жители Мелитополя Запорожской области в субботу, 12 марта, вышли на митинг с призывом освободить мэра Ивана Федорова от российских оккупантов.