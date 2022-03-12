Макрон розмовляє з Путіним і Шольцем

Подробиць наразі не повідомляють.

Президент Франції Емануель Макрон проводить телефонні бесіди з президентом РФ і німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Про це повідомляє Agence France-Presse.

Подробиць наразі не повідомляється.

Раінше перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента країни-окупанта Путіна, які той висуває для припинення війни в Україні. За його словами, наразі переговори з Путіним не мають жодного результату.

"Але сьогодні я дивлюсь на факти, і факти такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбардує Україну, Росія бомбардує цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять. Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години", - додав французький лідер.